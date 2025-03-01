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Участники "Боевого кадрового резерва Тюменской области" могут внести вклад в развитие Родины

Общество, 18:48 13 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участники "Боевого кадрового резерва Тюменской области" могут внести вклад в развитие Родины. Одним из таких примеров является участник федеральной программы "Время героев", полпред президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

"Артем Владимирович — полномочный представитель Президента в УФО, герой СВО, боевой офицер и участник программы "Время героев". Его опыт помогает в поддержке военных и их семей, а также в патриотическом воспитании молодежи", - уточняется в сообщении.

Подать заявку на участие в проекте боевойкадровыйрезерв72.рф необходимо до 30 марта.

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# кадровый резерв , СВО

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