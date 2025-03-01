Труд работников ЖКХ Тюмени отметили почетными грамотами и благодарностями

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 работников жилищно-коммунального хозяйства Тюмени отмечены благодарственными письмами администрации Тюмени и двое – почетными грамотами главы города. Награждение лучших представителей отрасли прошло на торжестве "ЖКХ – на благо людей, города, всей страны" ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в администрации Тюмени.

"Вы все делаете с любовью, поэтому Тюмень всегда занимает передовые места в индексе качества городской среды на федеральном уровне по качеству дворов, общественных пространств, уровню создания новых фасадов многоквартирных домов. Вы применяете современные технологии, которые позволяют обеспечивать более надёжное функционирование систем жизнеобеспечения инженерных сетей. Благодаря этому идет уменьшение инцидентов. Пусть эта динамика и дальше сохранится в нашем городе, мы с благодарностью принимаем от вас те добрые дела, которые вы делаете для горожан", - сказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Руководитель контактного центра группы компаний "Партнёры" Надежда Минеева считает, что за благодарностью, которую она получила, стоит большой труд 100 ее коллег. 10 лет предприятие обслуживает многоквартирные дома города.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наш фонд по всему городу расположен. У нас более 40 многоквартирных домов сейчас в обслуживании. Пик активности приходится на отопительный сезон. Мы принимаем от собственников заявки, передаём их нашим исполнителям, сантехникам, инженерной службе и при каких-то выявленных недочётах устраняем. Благодарность города – это оценка нашей коллективной работы", - подчеркнула Надежда.

Заместитель начальника управления эксплуатации муниципального унитарного предприятие "Тюменские тепловые сети" Аркадий Зятьков рассказал, что на обслуживании компании находится 25 объектов. Отопительный сезон проходит без сбоев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наша задача - обеспечить качественным теплоснабжением жителей Тюмени, подключённых к нашим объектам. Регулярно проводим модернизацию, ремонт, обслуживание. Делаем все, чтобы горожане получали тепло в должном объеме", - уточнил Аркадий.

Благодарности пятерым сотрудникам ООО "Тюмень Водоканал" и СУЭНКО вручил директор регионального отраслевого департамента Семен Тегенцев. Более 80 % жителей Тюменской области удовлетворены сферой жилищно-коммунального хозяйства. И за этим показателем стоит труд более 40 тыс. работников и 600 компаний.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Объемы инвестиций в отрасль постоянно растут. Более 42 миллиардов рублей находится в обороте сроком на 10 лет в рамках концессионных соглашений. Теплоснабжающие, электросетевые, водоснабжающие компании региона ежегодно вкладывают в развитие более 6 миллиардов рублей. Наша задача – минимизировать аварийные отключения ресурсов. По разным видам коммунальных ресурсов удалось снизить этот показатель на 20 процентов: с 30 до 10 процентов", - пояснил Тегенцев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер участка комплексного предупредительного ремонта цеха ремонта оборудования Сергей Щеглов в "Росводоканал Тюмень" трудится 30 лет. Он потомственный сотрудник компании: отец был слесарем в котельной, мать - машинистом на станции первого подъема. Сергей считает свою работу интересной и важной.

"Мы обслуживаем оборудование в реагентном хозяйстве, электролизной и на насосных станциях первого и второго подъемов. Сейчас водоочистные сооружения очень изменились. Работать стало легче и интереснее – появились различные инструменты, изучаем современные приборы, оборудование. Я люблю работать руками, узнавать что-то новое и получаю удовлетворение от того, что в чистой воде, которая поступает в дома тюменцев, есть и часть моего труда", - подчеркнул Сергей Щеглов.

Благодарности специалистам сферы ЖКХ также вручили председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова и депутат Андрей Голоус.

Анжела Лебедева