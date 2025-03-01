В Ишиме назвали самые популярные имена февральских новорожденных

| Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия"

43 новорожденных зарегистрировали в Ишиме в феврале 2025 года. Самый короткий месяц в году оказался богатым на мальчиков: 24 записи о рождении, девочек - 19, сообщает администрация города.

Самыми популярными женскими именами в феврале стали Дарья, Александра и Василиса, среди мальчиков лидируют Егор, Никита и Марк. В числе редких имен оказались Самуил, Платон, Ника и Кира.

В администрации Ишима напомнили, что для удобства регистрации рождения на госуслугах действует уперсервис "Рождение ребенка". Благодаря ему, родители, состоящие в браке, имеют возможность подать заявление на регистрацию рождения в электронном виде без посещения органа ЗАГС. При этом родители имеют возможность выбора: получить бумажное свидетельство при личном посещении органа ЗАГС или пользоваться документом о рождении в электронном виде.