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В Ишиме назвали самые популярные имена февральских новорожденных

Общество, 15:54 14 марта 2025

Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия"

43 новорожденных зарегистрировали в Ишиме в феврале 2025 года. Самый короткий месяц в году оказался богатым на мальчиков: 24 записи о рождении, девочек - 19, сообщает администрация города.

Самыми популярными женскими именами в феврале стали Дарья, Александра и Василиса, среди мальчиков лидируют Егор, Никита и Марк. В числе редких имен оказались Самуил, Платон, Ника и Кира.

В администрации Ишима напомнили, что для удобства регистрации рождения на госуслугах действует уперсервис "Рождение ребенка". Благодаря ему, родители, состоящие в браке, имеют возможность подать заявление на регистрацию рождения в электронном виде без посещения органа ЗАГС. При этом родители имеют возможность выбора: получить бумажное свидетельство при личном посещении органа ЗАГС или пользоваться документом о рождении в электронном виде.

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# ЗАГС , Ишим , рождаемость

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