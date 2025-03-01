В Тюмени выберут "Народного кутюрье"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на конкурс "Народный кутюрье-2025" стартовал. Он проходит среди дизайнеров одежды и аксессуаров. Итоги подведут в "Конторе пароходства" 2 мая, начало — в 15 часов.

Номинации конкурса: "Юный кутюрье (участники от 7 до 18 лет)"; "Модная женская одежда"; "Модная детская одежда"; "Модный аксессуар; арт-мода".

"Конкурс проводится в Тюмени с 2017 года. Он направлен на выявление талантливых и перспективных дизайнеров, на их популяризацию и оказание им обучающей и информационной поддержки, а также на продвижение культурного кода нашего региона и национальной идентичности через создание одежды и других предметов внешнего образа", - отметили организаторы.

Целевая аудитория: от 6 до 70 лет.

Первый этап конкурса: 13 марта по 20 апреля - прием заявок. Второй - обучающая онлайн- программа для участников с 29 марта по 26 апреля.

Подведение итогов - 2 мая.

Подробности по ссылке.