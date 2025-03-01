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Школьники Тюменской области досрочно сдадут ЕГЭ с 21 марта

Общество, 16:49 14 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь выпускников Тюменской области сдадут ЕГЭ досрочно. Экзамены пройдут в двух пунктах: гимназии № 1 в Тюмени и школе № 5 в Тобольске.

Всего школьники проверят свои знания по 11 предеметам. 21 марта состоится тестирование по географии и литературе, 25 марта - по русскому языку, 28 марта - по математике, 1 апреля - по биологии, физике, 4 апреля - информатике и обществознанию, 11 апреля - по истории и химии. Экзамен по иностранным языкам пройдет в два дня: письменная часть - 1 апреля, устная - 4 апреля, сообщает региональный департамент образования и науки.

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# ЕГЭ , экзамены

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