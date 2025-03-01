В Тюменской области стартовал прием заявок на конкурс "ИТ-Актив"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на ежегодный конкурс "ИТ-Актив" стартовал в Тюменской области. От школ и педагогов ждут заявок. Итоги подведут 23 мая, сообщает региональный департамент информатизации.

В номинации "Самая ИТ-Активная школа" эксперты оценят процент обучающихся и их родителей, авторизовавшихся в подсистеме "Электронная школа" или мобильном приложении "Моя школа. Дневник", а также активность участия в конкурсе сотрудников общеобразовательной организации (заявки в индивидуальных номинациях).

"Самый ИТ-Активный учитель" - оценивается решение кейс-задания по профессиональной деятельности и презентация практики применения цифровых образовательных ресурсов. Кейс-задание доступно по ссылке.

"Самый ИТ-Активный педагог дополнительного образования" - члены жюри дадут оценку компетенции по разработке дополнительных общеразвивающих программ технической направленности для детей и разработанный кейс для учащихся.

Подробное положение о конкурсе и регистрация доступны на официальном сайте.