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Тюменская область стала второй в УФО по динамике оборота услуг

Экономика, 15:51 15 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области в январе 2025 года получили платных услуг на 17 млрд 105,7 млн рублей. По сравнению с началом 2024 г. оборот вырос на 5%.

По динамике регион на втором месте в УФО после Свердловской области (9,9%), показатели в два раза выше общероссийских (2,5%). Официальные данные Росстата и Тюменьстата изучил "Вслух.ру".

За год в Тюменской области больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 23,7%), правовые (19,3%) и санаторно-оздоровительные (18,6%), телекоммуникационные (16,5%).

За 2024 год в Тюменской области предоставлено услуг на 194 млрд 121,7 млн рублей, в том числе на 17 млрд 621,1 млн — в декабре. Оборот вырос на 7,2%.

В январе 2025 года жители УФО потратили 130 млрд 571,9 млн рублей, России в целом - 1 трлн 507,7 млрд рублей.

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