  • 15 марта 202515.03.2025суббота
  • USD85,5694
    EUR93,6087
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер южный

Пострадавший во время взрыва газа в Тобольске ребенок умер в ожоговом центре

Губернатор, 13:07 15 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ребенок, пострадавший во время недавнего ЧП в Тобольске, скончался в тюменской больнице 15 марта. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось. Тюменский ожоговый центр использует самые современные технологии, в нем работают врачи с большим опытом, но травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезные. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Окажем материальную помощь в связи с несчастным случаем", - сказал глава региона.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Врачи продолжают бороться за жизнь второго пациента.

"Трое суток врачи боролись за жизнь ребенка, пострадавшего в момент взрыва газа в Тобольске. К сожалению, пациент получил травмы, несовместимые с жизнью, спасти ребенка не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжёлой утратой. В настоящее время медики продолжают борьбу за жизнь второго пациента", - сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в переулке Рощинском Тобольска произошел вечером 12 марта. Александр Моор был на месте происшествия. Работы по восстановлению частично пострадавших домов продолжаются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , взрыв газа , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:07 15.03.2025Пострадавший во время взрыва газа в Тобольске ребенок умер в ожоговом центре
10:08 15.03.2025НОВАТЭК окажет поддержку региону в создании Межуниверситетского кампуса в Тюмени
12:58 14.03.202560 беспилотников будут выявлять лесные пожары в Тюменской области
11:02 14.03.2025Губернатор Тюменской области принял участие в открытии еще одного экодома в Тобольске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора