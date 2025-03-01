Пострадавший во время взрыва газа в Тобольске ребенок умер в ожоговом центре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ребенок, пострадавший во время недавнего ЧП в Тобольске, скончался в тюменской больнице 15 марта. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось. Тюменский ожоговый центр использует самые современные технологии, в нем работают врачи с большим опытом, но травмы, полученные при пожаре, оказались слишком серьезные. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Окажем материальную помощь в связи с несчастным случаем", - сказал глава региона.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Врачи продолжают бороться за жизнь второго пациента.

"Трое суток врачи боролись за жизнь ребенка, пострадавшего в момент взрыва газа в Тобольске. К сожалению, пациент получил травмы, несовместимые с жизнью, спасти ребенка не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжёлой утратой. В настоящее время медики продолжают борьбу за жизнь второго пациента", - сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в переулке Рощинском Тобольска произошел вечером 12 марта. Александр Моор был на месте происшествия. Работы по восстановлению частично пострадавших домов продолжаются.