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Функционал суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" расширили

Общество, 17:13 15 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпускники российских школ получат возможность подавать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг сразу после решения приемной комиссии.

По информации правительства РФ, это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько коллежей или техникумов, – они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение.

Суперсервис также будет использоваться для приема в колледжи и техникумы на целевое обучение. Для этого будет обеспечено информационное взаимодействие с цифровой платформой "Работа в России", где размещаются предложения заказчиков о заключении договоров о целевом обучении.

Сервис "Поступление в вуз онлайн" работает на базе портала госуслуг с 2021 года. Он создан для удобства выпускников школ. При этом абитуриенты могут продолжать использовать традиционные способы подачи документов – направлять их в вуз почтой или приносить лично.

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# абитуриенты , обучение , поступление , Правительство РФ

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