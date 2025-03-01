Владимир Якушев рассказал о вариантах повышения эффективности управления МКД

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Четыре варианта повышения эффективности управления многоквартирными домами обсудили во время парламентских слушаний в Совете Федерации РФ. Подробней о них рассказал первый вице-спикер верхней палаты российского парламента, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев во время пресс-подхода в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", где проходит чемпионат России по биатлону.

"История всем понятная. У кого есть проблемы с управляющими компаниями, те очень хорошо знают, что в этом плане нам есть к чему стремиться. Обсуждали варианты управления многоквартирным домом. Их на самом деле четыре. Первый вариант – это то, что у нас сегодня происходит практически повсеместно, через лицензирование управляющих компаний. Второй возможный вариант – это через саморегулируемые организации. Третий вариант – это государственные бюджетные учреждения. И четвертый вариант – это когда единый оператор, которым руководят, как правило, власти, управляет всем жилищным фондом, который есть на территории региона", – пояснил Якушев.

Сенаторы в итоге пришли к выводу – большинство регионов склоняется к сохранению действующей системы управления многоквартирными домами, отметил он.

При этом парламентарии считают необходимым ужесточить требования к лицензированию деятельности управляющих компаний.

"Два основных момента. Нам необходимо повысить требования к материально-техническому обеспечению управляющих компаний. Если они предлагают свои услуги, то должны обладать материально-техническими средствами, которые будут позволять качественно работать. И второе, – это требование к кадрам. Люди, которые сегодня занимаются профессионально этой деятельностью, должны обладать определенными знаниями и навыками", – считает первый вице-спикер Совета Федерации РФ.

Соответствующие нормативно-правовые документы, в том числе федеральные законы, которые предстоит принять в ближайшее время, уже подготовлены.

Добавим, немногим ранее Владимир Якушев принял участие в церемонии награждения победителей смешанной эстафеты чемпиона России.

Юлия Божок