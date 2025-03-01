Тюмень вошла в онлайн-гид "Путеводитель по городам российской энергетики"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-гид "Путеводитель по городам российской энергетики" посвящен городам России, история и развитие которых тесно связаны с геологическими экспедициями, знаменитыми советскими предприятиями и современными энергетическими компаниями. Всего в списке 34 года, в том числе и Тюмень.

По информации Минэнерго РФ, с помощью сервиса путешественники узнают про историю российских мегаполисов и самобытных поселений, которые возникли и процветают благодаря месторождениям нефти, газа, угля и других полезных ископаемых. В каждом из городов можно посетить объекты, связанные с промышленностью и энергетикой с экскурсиями.

В гиде представлены работы лучших фотографов России и мира, которые запечатлели природную красоту и архитектурные особенности городов-энергетиков.

Проект реализован Русским географическим обществом совместно с редакцией научно-популярного сайта "Энергия+".