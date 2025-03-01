  • 15 марта 202515.03.2025суббота
  • USD85,5694
    EUR93,6087
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер южный

Тюмень вошла в онлайн-гид "Путеводитель по городам российской энергетики"

Общество, 18:54 15 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-гид "Путеводитель по городам российской энергетики" посвящен городам России, история и развитие которых тесно связаны с геологическими экспедициями, знаменитыми советскими предприятиями и современными энергетическими компаниями. Всего в списке 34 года, в том числе и Тюмень.

По информации Минэнерго РФ, с помощью сервиса путешественники узнают про историю российских мегаполисов и самобытных поселений, которые возникли и процветают благодаря месторождениям нефти, газа, угля и других полезных ископаемых. В каждом из городов можно посетить объекты, связанные с промышленностью и энергетикой с экскурсиями.

В гиде представлены работы лучших фотографов России и мира, которые запечатлели природную красоту и архитектурные особенности городов-энергетиков.

Проект реализован Русским географическим обществом совместно с редакцией научно-популярного сайта "Энергия+".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# нефтегазовая отрасль , промышленность , энергетика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 15.03.2025Александр Рамм с тюменскими музыкантами исполнил музыку военных лет Николая Мясковского
18:54 15.03.2025Тюмень вошла в онлайн-гид "Путеводитель по городам российской энергетики"
18:02 15.03.2025Пенсионер из Тюмени отправил бойцам СВО свои книги для поддержания духа
17:40 15.03.2025Владимир Якушев: регионам дано право устанавливать уровни местного самоуправления

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора