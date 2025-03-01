Нагрузку на ледовой переправе через Иртыш в Увате снизили до 5 тонн

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

До 5 тонн снизили нагрузку на ледовой переправе через реку Иртыш в с. Уват с 16 марта. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С 17 марта на ледовой переправе Тобольск - Бекерево грузоподъемность снижается также до 5 тонн.

Водителей призывают соблюдать требования установленных дорожных знаков.