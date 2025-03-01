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Более 40 000 снимков проанализировал ИИ в тюменских медучреждениях

Общество, 10:47 16 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 40 тыс. диагностических изображений проанализировал искусственный интеллект в 21 медучреждении Тюменской области с начала года. Регион подключился к платформе МосМедИИ, которая предоставляет врачам доступ к пяти полезным сервисам для анализа, сообщает департамент здравоохранения.

С помощью ИИ исследуют компьютерную томографию грудной клетки и головного мозга, результаты маммографии и рентгенографии грудной клетки, флюорографии.

Каждый сервис выступает в роли помощника врачам и проводит "второе чтение" снимка: ИИ ищет зоны анатомических и патологических изменений, делает разметку до малейших пикселей и формирует подсказку. Лечащий врач, анализирует и дает окончательное заключение. Детальные подсказки значительно ускоряют диагностику, а разнообразие сервисов позволяет охватить широкий спектр заболеваний, что особенно важно для раннего выявления.

Отметим, в России с октября 2024 г. реализуется федеральный проект "Внедрение технологии искусственного интеллекта". Его цель — использовать медицинские устройства с искусственным интеллектом в лечебных учреждениях страны. Каждый регион должен внедрить как минимум три таких устройства, которые помогут врачам быстрее и точнее анализировать электронные медицинские карты и рентгеновские снимки.

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# диагностика , здравоохранение , искусственный интеллект

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