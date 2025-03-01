  • 17 марта 202517.03.2025понедельник
  • USD85,5694
    EUR93,6087
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-западный

707 многодетных тюменок досрочно вышли на пенсию в 2024 году

Общество, 12:14 17 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

707 матерей с тремя детьми и более вышли на пенсию досрочно в Тюменской области в 2024 году. Таким правом могут воспользоваться и женщины с усыновленными детьми. Для выхода на пенсию раньше срока необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Возраст каждого ребёнка на момент выхода матери на пенсию должен составлять не менее восьми лет, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Тюменской области.

"Возраст возможного выхода на пенсию зависит от количества детей. Женщины, которые родили и воспитали троих детей, смогут выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, а пятерых и более детей — в 50 лет", — сказал управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Мамы двух и более детей, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях, также могут выйти на пенсию в 50 лет.

В страховой стаж матери включаются не только периоды трудовой деятельности, но и так называемые нестраховые периоды, в частности, время ухода за детьми до полутора лет. За полный календарный год ухода за ребёнком устанавливаются индивидуальные пенсионные коэффициенты. Периоды отпусков по уходу включаются в страховой стаж только в том случае, если перед отпуском или сразу после него следовали периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы.

Заявление на назначение пенсии можно подать на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Тюменской области или МФЦ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# досрочная пенсия , многодетная мать

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 17.03.2025Более тысячи кубометров талой воды откачали с улиц Тюмени за выходные
14:15 17.03.2025Грузоподъемность ледовой переправы Тобольск – Бекерева снизили до 5 тонн
14:04 17.03.2025Уникальные природные ресурсы Тюменской области помогают восстановиться участникам СВО
13:42 17.03.2025Тюменские студенты изготавливают брелоки и браслеты с символикой Крыма

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора