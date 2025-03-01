707 многодетных тюменок досрочно вышли на пенсию в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

707 матерей с тремя детьми и более вышли на пенсию досрочно в Тюменской области в 2024 году. Таким правом могут воспользоваться и женщины с усыновленными детьми. Для выхода на пенсию раньше срока необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Возраст каждого ребёнка на момент выхода матери на пенсию должен составлять не менее восьми лет, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Тюменской области.

"Возраст возможного выхода на пенсию зависит от количества детей. Женщины, которые родили и воспитали троих детей, смогут выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, а пятерых и более детей — в 50 лет", — сказал управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Мамы двух и более детей, которые имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним местностях, также могут выйти на пенсию в 50 лет.

В страховой стаж матери включаются не только периоды трудовой деятельности, но и так называемые нестраховые периоды, в частности, время ухода за детьми до полутора лет. За полный календарный год ухода за ребёнком устанавливаются индивидуальные пенсионные коэффициенты. Периоды отпусков по уходу включаются в страховой стаж только в том случае, если перед отпуском или сразу после него следовали периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы.

Заявление на назначение пенсии можно подать на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Тюменской области или МФЦ.