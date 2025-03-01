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Тюменский повар представила на кастинге "Битвы шефов" салат "Подсолнух"

Общество, 16:49 17 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

32-летняя Анастасия Чемякина из села Шорохово Тюменской области стала участницей пятого сезона проекта "Битва шефов" – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. На кастинг она принесла салат "Подсолнух", сообщают организаторы.

Если тюменке удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд шефы будут "отчислять" слабых кулинаров из своих команд. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Посмотреть передачу можно на телеканале "Пятница" в 19 часов.

Возрастное ограничение: 18+

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# повар , салат

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