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Грузоподъемность ледовой переправы Тобольск – Бекерева снизили до 5 тонн

Общество, 14:15 17 марта 2025

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Грузоподъемность ледовой переправы Тобольск – Бекерева в Тобольском районе снизили до 5 тонн. Соответствующий знак установлен 17 марта, сообщили в администрации муниципалитета.

По транспортным полосам переправы теперь могут проехать только легковые автомобили, ГАЗели, транспорт спецслужб и почта.

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# ледовая переправа

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