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Сервисы "Жизненные ситуации" запущены для тех, кто планирует открыть кофейню или салон красоты

Общество, 11:07 18 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сервисы "Жизненные ситуации" запущены для тех, кто планирует открытие кофейни, салона красоты, производство мебели, одежды и обуви. Благодаря ресурсу срок регистрации сокращен на 40 дней, сообщает правительство РФ.

Сервисы позволяют: через интернет подать заявку на государственную регистрацию бизнеса без госпошлины и визита в налоговую службу, получить необходимые разрешительные документы, подать заявку на доступные государственные меры поддержки, чтобы приступить к ведению предпринимательской деятельности, открыть расчетный счет, зарегистрировать контрольно-кассовый аппарат.

Сейчас сервисами можно воспользоваться на сайте "МСП.РФ", а в течение 2025 г. они появятся на портале госуслуг.

"Благодаря сервисам "жизненные ситуации" открыть кофейню, салон красоты, производство мебели, одежды и обуви можно в среднем за 60 дней, ранее этот срок составлял 100 дней. Для этого нужно будет совершить четыре визита в ведомства в случае с открытием кофейни, салона красоты и производства мебели, ранее нужно было прийти семь раз. Предпринимателю, который открывает производство одежды и обуви, нужно совершить 10 визитов в ведомства, а ранее нужно было 12", - отметили в кабмине.

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# малый бизнес , МСП , портал Госуслуги , Правительство РФ

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