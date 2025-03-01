Детский сад в ЖК "Звёздный городок" Тюмени построят в 2026 году

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Детский сад в ЖК "Звёздный городок" Тюмени на 270 мест построят до июня 2026 г. Проект проходит государственную экспертизу, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Проектированием детского сада в ЖК "Звёздный городок" занимается компания "ЖБИ-3". Образовательное учреждение расположится сразу за действующей школой. Это будет трёхэтажное здание. В нём будут обустроены 14 групп. В каждой предусмотрели отдельную игровую зону, отдельную спальню. Также будет оборудована буфетная, санузлы и зона для встречи дошколят. Кроме того, в здании детского сада построят кабинеты для индивидуальных занятий, физкультурный и музыкальные залы, кабинет развития речи, медицинский и пищеблок", - рассказали в ГУСе.

Детские площадки для прогулок оборудуют со стороны ул. Алматинской.

Подобные детсады уже построены в микрорайоне Лесобазы, такой же сейчас строится в микрорайоне "Тюменской слободы". В "Звездном" детский сад станет 11-м для ЖБИ-3 реализованным объектом.

"Наша компания в рамках конкурсных процедур занимается не только проектированием этого детского сада, но и после построит его. Главная особенность наших проектов в том, что уже на заводе мы изготавливаем стеновые панели, устанавливаем окна. Это позволяет нам быстрее выполнять монтаж здания. После получения заключения госэкспертизы сразу планируем приступить к строительству", - отметил заместитель директора по проектированию компании "ЖБИ-3" Андрей Пульников.

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на июнь 2026 года.