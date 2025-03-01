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Юбилейный "Абилимпикс" пройдет в Тюменской области по 53 компетенциям

Общество, 16:47 17 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Десятый региональный чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Тюменской области с 25 по 28 марта. В юбилейное мероприятие включатся 300 участников, 200 экспертов, а также 200 волонтеров на сопровождение. Состоятся соревнования по 53 компетенциям.

Об этом на пресс-конференции о старте регионального этапа чемпионата сообщила директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова 17 марта.

"Уже десять лет подряд организаторы стирают грань между людьми с особенностями развития и теми, кто такими особенностями не обладает. Это крайне важный тезис для понимания объема выполненных работ в рамках фестивального движения. Каждый год прирастаем по тем уникальным компетенциям, по которым этот чемпионат проводится. А также новыми видами работ, которые готовы выполнять наши конкурсанты", - пояснила она.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Часть участников перешла в статус экспертов, добавила она, и уже сопровождает молодых ребят на этапе подготовки к чемпионату.

По словам генерального директора центра опережающей профессиональной подготовки Тюменской области Ирины Ивановой, в чемпионат добавили семь новых компетенций. В них заинтересованы работодатели Тюменской области. Это декоративные работы, дошкольное воспитание, инженерный дизайн, мастер пищевого арт-декора, помощник фельдшера в малонаселенных пунктах, садовник, специалист компьютерной графики и специалист по подбору персонала.

"Эти компетенции впервые будут проводиться в нашем регионе, надеюсь, успешно", - подчеркнула она.

Добавим, "Абилимпикс" пройдет на 12 площадках Тюмени, Ишима, Тобольска и Ялуторовска. Индустриальными партнерами выступят свыше 25 работодателей региона.

Напомним, в 2024 году в региональном чемпионате "Абилимпикс" приняли участие 244 тюменских конкурсанта. Они состязались в 48 компетенциях, которые олицетворяют рабочие профессии, востребованные на региональном рынке труда.

Инна Кондрашкина

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# Вероника Ефремова , чемпионат Абилимпикс

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