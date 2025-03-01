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Губернатор Тюменской области отметил железную волю спортсменов-ветеранов СВО

Губернатор, 19:41 17 марта 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Железную волю спортсменов-ветеранов СВО отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. Несмотря на тяжелые травмы, они смогли восстановиться, а теперь своим примером показывают, что спортивные медали вполне могут дополнять боевые награды.

Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

"Тюменские ветераны специальной военной операции успешно выступили на Первом Всероссийском кубке защитников Отечества в Ханты-Мансийске по зимним видам спорта. На троих участников пришлось сразу три серебряных и бронзовая медали: дважды отличился Жанайдар Дюсембаев – в лыжных гонках и биатлоне, серебро в горных лыжах досталось Семену Аполонову, серебро в биатлоне – Артуру Милованову. К сожалению, лишь сломанная лыжная палка не позволила Николаю Ларкову финишировать в тройке лидеров", - уточнил Александр Моор.

Губернатор заявил, что регион гордится своими ветеранами, а в состязании участвовали по-настоящему сильные люди.

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# Александр Моор , ветераны , СВО

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