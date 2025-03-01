Тюменский проект "Добро рядом 2.0" вошел в десятку лучших в России
Проект "Добро рядом 2.0" тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение" под руководством Ирины Богуновой вошел в десятку лучших в России.
Победителей V Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия наградили 17 марта, в Москве, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Тюменская инициатива представлена в номинации "Активная жизнь: культура, туризм, волонтерство". Она направлена на повышение качества жизни старшего поколения через добрососедство, "серебряное" волонтерство и соответствует основным направлениям нацпроекта "Семья".
Победители получат средства на свое дальнейшее развитие, а их авторы - пройдут индивидуальную программу обучения, которая позволит им углубить свои знания и навыки в области активного долголетия.
Отметим, в торжественной церемонии награждения участвовали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Всего общественники заявили на конкурс 2 тыс. 684 проекта из 89 регионов страны.