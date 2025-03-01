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Тюменский проект "Добро рядом 2.0" вошел в десятку лучших в России

Общество, 18:48 17 марта 2025

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Проект "Добро рядом 2.0" тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение" под руководством Ирины Богуновой вошел в десятку лучших в России.

Победителей V Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия наградили 17 марта, в Москве, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Тюменская инициатива представлена в номинации "Активная жизнь: культура, туризм, волонтерство". Она направлена на повышение качества жизни старшего поколения через добрососедство, "серебряное" волонтерство и соответствует основным направлениям нацпроекта "Семья".

Победители получат средства на свое дальнейшее развитие, а их авторы - пройдут индивидуальную программу обучения, которая позволит им углубить свои знания и навыки в области активного долголетия.

Отметим, в торжественной церемонии награждения участвовали заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Всего общественники заявили на конкурс 2 тыс. 684 проекта из 89 регионов страны.

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# активное долголетие , национальный проект Семья , серебряные волонтеры

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