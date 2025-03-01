Ветеранов СВО приглашают на региональный чемпионат "Абилимпикс"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветеранов и участников специальной военной операции приглашают на X региональный чемпионат "Абилимпикс". Они смогут увидеть героику преодоления маленьких детей, что в дальнейшем может подтолкнуть их вступить в чемпионатное движение.

Такое мнение высказала директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"Ребята с особенностями здоровья живут с этим с детства и взрослеют поэтапно. Даже в нашем конкурсе проходят от этапа взросления к этапу становления своей собственной жизни. Бойцы, получившие инвалидность во взрослом возрасте, смогут отогреться возле этих ребят, найти себе друзей и стать со временем участниками "Абилимпикса", чтобы и в мирной жизни подзаряжать себя героикой повседневности", - подчеркнула она.

Вероника Ефремова рассказала, что деловая программа чемпионата будет посвящена, в том числе разговору с работодателями об особенностях трудоустройства участников движения, есть таковые или нет. С партнерами обсудят нюансы законодательства, корректировку внутренних документов организации для безболезненного и безотлагательного приема новых сотрудников, проявивших себя на региональном этапе.

Напомним, десятый региональный чемпионат "Абилимпикс" пройдет в Тюменской области с 25 по 28 марта. В юбилейное мероприятие включатся 300 участников, 200 экспертов, а также 200 волонтеров на сопровождение. Состоятся соревнования по 53 компетенциям на 12 площадках Тюмени, Ишима, Тобольска и Ялуторовска. Индустриальными партнерами выступят свыше 25 работодателей региона.

Инна Кондрашкина