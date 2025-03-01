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В Тюмени состоялась первая сделка с цифровым рублем

Общество, 12:02 18 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменец купил проездной билет за цифровой рубль. "Тюменская транспортная система" при поддержке ВТБ провела первую в Тюменской области сделку с расчетом в цифровой национальной валюте.

Покупку за цифровые рубли провели по универсальному QR-коду. Покупатель, сообщает пресс-служба ВТБ, физическое лицо отсканировал код в точке продаж проездных билетов тюменской транспортной системы.

"Оплата проведена с помощью смартфона, по такому же алгоритму, как проходит платеж по СБП. С точки зрения покупателя всё было просто и привычно с одним лишь различием: при проведении оплаты необходимо выбрать счет списания в цифровых рублях. Эта опция есть у участников пилотного проекта. Транзакция прошла успешно, для этого мы безупречно провели работу в своей части", – отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Пилотные испытания цифрового рубля стартовали в России в 2023 году. В рамках эксперимента опробуется ряд базовых операций, включая открытие и пополнение электронных кошельков, переводы между гражданами, а также оплату товаров и услуг. Первый этап тестирования проходит с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков, а в дальнейшем состав участников будет расширен. С 2025 года предполагается начать постепенное внедрение цифрового рубля в широкий оборот. При этом для граждан все операции с новой формой денег будут абсолютно бесплатными.

"Тюменская транспортная система", по словам генерального директора компании Алексея Ракова, всегда стремится внедрять в своей деятельности различные платежные инструменты. "Участие в пилотном проекте совместно со специалистами ВТБ позволяет нам получить ценный опыт работы с цифровыми рублями, который мы постараемся использовать для применения в сфере перевозок пассажиров общественным транспортом", – отметил Алексей Раков.

Цифровой рубль – цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим – наличным и безналичным рублям.

ВТБ первым из российских банков в августе 2023 года запустил операции в цифровых рублях в рамках пилота. Участники проекта могут, в том числе, снять наличные через перевод средств со счета цифрового рубля на безналичный счет в любом из 14 тыс. банкоматов ВТБ по всей России. Для этого деньги со счета цифрового рубля нужно перевести на свой банковский счет, а затем привычным образом можно снять наличные в банкомате.

Банк России подчёркивает, что цифровой рубль не заменит наличные и безналичные деньги: все три формы будут существовать одновременно. Какой из них пользоваться — каждый решает сам.

"Цифровой рубль можно будет обменять на наличные или безналичные в соотношении 1:1. Курса конвертации при этом не будет", - утверждает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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# цифровой рубль

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