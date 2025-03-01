20 марта - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Луначарского, 2, ауд. 208, конференц-зал) начнется работа секций научно-практической конференции "Водные ресурсы – основа глобальных и региональных проектов обустройства России, Сибири и Арктики в XXI веке". В 15 часов начнется открытие и пленарное заседание. 16+

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание регионального парламента. 18+

В Тюмени в 10 часов в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) продолжится работа VI Градостроительного форума. 18+

В Тюмени в 10 часов в отеле "DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen" (ул. Орджоникидзе, 46) начнется отчетно-выборная конференция Тюменского областного совета профсоюзов. 18+

В Тюмени в 17 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется онлайн родительское собрание #CемьяСоблюдаетПДД в преддверии весенних каникул #ВеснаБезДТП. Прямая трансляция будет организована на сайте ИА "Тюменская линия". 12+

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется просмотр и обсуждение фильма "Зуд седьмого года". 16+

В Увате продолжится чемпионат России по биатлону. 0+

Интересное в этот день:

1833 — вышло в свет первое полное издание романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин".

1912 — дано разрешение на установку первой в Санкт-Петербурге световой рекламы.

1937 — в Москве введен в строй Смоленский метромост через Москву-реку и открыта станция метро "Киевская".

2015 — солнечное затмение в Северном полушарии.

2019 — Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана