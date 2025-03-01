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Почта России бесплатно доставит помощь в Курскую и Белгородскую области

Общество, 13:42 19 марта 2025

Почта России | Фото: Почта России

О сотрудничестве с благотворительными фондами для бесплатной отправки посылок в Курскую и Белгородскую области объявила Почта России. Акция направлена на безадресную помощь тем, кто особенно в ней нуждается. Посылки будут отправляться, в том числе и из Тюменской области, сообщили в УПФС региона.

Новый формат действует с 19 марта. В любое почтовое отделение страны можно безвозмездно сдать безадресный благотворительный груз, который Почта доставит в фонды и организации: Народный фронт, Социальный навигатор и другие, волонтеры которых работают в Курской и Белгородской областях. Эти организации активно помогают жителям приграничных территорий и хорошо знают потребности получателей помощи. Для благотворительной отправки необязательно знать точный адрес фонда, индексы для бесплатной отправки есть у каждого оператора.

В городах, где расположены региональные исполкомы Народного фронта, отправители могут напрямую обращаться туда, сотрудники организации примут посылку и подтвердят, соответствует ли её содержимое списку вещей, которые необходимы для гуманитарной помощи. Далее благотворительные грузы будут доставлены в Курскую и Белгородскую области.

Бесплатные посылки от жителей Курской и Белгородской областей в адрес родных и близких, которые переехали в другие регионы, также можно будет отправить через офисы фондов после предварительной верификации вложений сотрудниками фондов. Для этого также нужно воспользоваться индексом бесплатной отправки, вложив в отправление адрес конечного получателя или прийти в отделение фонда со своей посылкой и указанием адреса конечного получателя.

"В прошлом году Почта России сделала бесплатными все посылки для жителей Курской и Белгородской областей. Мы получили много благодарностей от россиян, за это время мы смогли объединить сердца и усилия, чтобы люди на приграничных территориях чувствовали заботу и поддержку. Участие в акции благотворительных фондов, хорошо знающих обстановку и потребности жителей, позволит сделать так, чтобы каждый груз доброты достигал тех, кто в этом нуждается и отвечал их запросам", – отметил генеральный директор почты России Михаил Волков.

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# благотоврительность , гуманитарная помощь , Почта России

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