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В Тюмени обсудят глобальные водные вызовы

Общество, 18:09 19 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Научно-практическая конференция "Водные ресурсы – основа глобальных и региональных проектов обустройства России, Сибири и Арктики в XXI веке" состоится в Тюменском индустриальном университете 20 и 21 марта. На ней обсудят глобальные водные вызовы, приоритетные национальные проекты, экологию, демографию и другие актуальные вопросы, сообщает пресс-служба вуза.

Среди ключевых тем также внедрение систем искусственного интеллекта в процессы водоподготовки и очистки бытовых и промышленных сточных вод; стратегии водных и сухопутных международных транспортных коридоров в увязке с Северным морским путем; применение данных космического геоинформационного мониторинга территорий и многие другие.

Работа секций стартует с 9 часов 20 марта, открытие состоится в этот же день, но в 15 часов. В нем примут участие депутаты Тюменской облдумы Александр Мажаров и Сергей Морев, генеральный директор "Тюмень Водоканал" Ольга Сарбаева, ведущий экономист Курганского филиала Института экономики Уральского отделения РАН Александр Алферов и представители руководства ТИУ.

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# конференция , ТИУ

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