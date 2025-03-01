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На тобольской набережной установят понтонный причал

Общество, 15:13 19 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Благоустройство набережной Иртыша – часть большого проекта комплексной реконструкции территории Нижнего посада, включающий строительство на прилегающей территории концертного зала и реконструкцию фестивальной площади в Тобольске. Проект реализуется по программе "Тобольск настоящий" и предусмотрен мастер-планом туристического каркаса.

По нему предполагается демонтаж бетонных плит на дамбе, укладка брусчатки для удобства пешеходов, установка скамеек. Здесь также появится новый газон, на перилах установят архитектурную подсветку. Дикорастущие деревья облагородят, сделав санитарную стрижку. Общая протяженность проектируемого благоустройства составит 300 м, площадь мощения брусчаткой – 912 кв. м, площадь газонов на склонах дамбы – 1 тыс. 431 кв. м.

Также концепцией предусмотрен понтонный причал для швартовки водного транспорта. Модульная конструкция причала будет собрана из полиэтиленовых элементов. Благодаря использованию этого полимера планируется существенно сократить время монтажа и обеспечить доступность для пользователей при разных уровнях воды в Иртыше.

К настоящему моменту проектировщики получили всю необходимую информацию и теперь приступают к разработке сметной и рабочей документации. Эта работа завершится в начале лета и начнется реконструкция, сообщает "ЗапСибНефтехим".

Напомним, что программа "Тобольск настоящий" реализуется правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и компанией СИБУР. Сейчас ведется около 30 проектов, включающих строительство новых культурных объектов, реставрацию объектов культурного наследия, благоустройство территорий.

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# набережная , СИБУР , Тобольск

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