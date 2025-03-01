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Работу по благоустройству сквера Спортивный завершатся в Тобольске к концу 2025 года

Общество, 14:07 19 марта 2025

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Работы по благоустройству сквера Спортивного в Тобольске хотят завершить к концу 2025 года. Территория должна стать прекрасным местом для отдыха и занятий спортом, сообщил глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

Он напомнил, что в 2023 году проходило рейтинговое голосование по выбору благоустройства общественных территорий. Большинством голосов победил сквер в 10 микрорайоне.

"Проект реализуется совместно и в рамках программы "Формирования комфортной городской среды в городе Тобольске" и "Тобольск настоящий". Сейчас мы готовим территорию. На первом этапе пройдут демонтажные и подготовительные работы. Убираем старые, аварийные деревья и те, что мешают строительству новых дорожек и площадок. Важно сделать это сейчас, до того, как у птиц начнется гнездование", — рассказал Петр Вагин.

Он заверил, что некоторые саженцы пересадят, а после завершения стройки обязательно высадят много новых деревьев и кустарников, чтобы сквер Спортивный стал еще зеленее и уютнее.

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Мэр поблагодарил за поддержку губернатора Тюменской области Александра Моора и компанию СИБУР за вклад в проект в рамках программы "Тобольск настоящий".

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# Петр Вагин , Тобольск

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