Юные тюменцы могут получить ценные призы за фото и рассказы о питомце

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Ценные призы за фотографии и рассказы о домашних животных могут получить юные тюменцы за победу в конкурсе "Мой домашний питомец". Заявки принимают с 24 марта по 6 апреля, сообщает администрация Тюмени.

Конкурс проводит департамент городского хозяйства администрации Тюмени. Мероприятие приурочили ко Дням защиты от экологической опасности.

Творческие работы принимают от детей от пяти до 18 лет. Для этого необходимо оформить заявку по установленной форме, фотографию участника с питомцем, рассказ о своем четвероногом друге и отправить на электронную почту tyumen_ecolog.dgh@mail.ru. Либо принести лично по адресу Тюмень, ул. Урицкого, 28, каб. 12.

Более подробно об условиях здесь.

Возрастное ограничение 0+.