Травмы получил арматурщик при падении на стройке в заречной части Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Черепно-мозговую травму получил арматурщик при падении на стройке в заречной части Тюмени. Он монтировал опалубку плиты перекрытия на третьем этаже возводимого дома. Наступив на край незакрепленной балки, специалист упал на этаж ниже, сообщает Трудовая инспекция Тюменской области.

В результате падения пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом позвонков грудного отдела, уточняет инспекция.

В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ. Отсутствовала горизонтальная анкерная линия для страховочной системы. Сотрудника допустили к самостоятельной работе без обязательного медицинского осмотра. Кроме того, работодатель не обеспечил его в полном объеме средствами индивидуальной защиты.

Виновных лиц привлекут к административной ответственности за нарушение обязательных требований трудового законодательства.