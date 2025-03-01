Студента-бесправника задержали автоинспекторы в посёлке Боровский

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летнего студента-бесправника за рулём "Жигулей" инспекторы ДПС остановили в пос. Боровский вечером 19 марта. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

Машина принадлежит отцу нарушителя. Студент будет привлечён к административной ответственности за езду без водительских прав.

В многопрофильном колледже ТИУ, где учится молодой человек, сотрудники Госавтоинспекции проведут дополнительные профилактические мероприятия. Информация также будет направлена в ПДН.

Ежедневно автоинспекторы проводят в Тюменской области точечные рейды по выявлению подростков, управляющих транспортом без прав.