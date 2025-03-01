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Навигатор для участников СВО и их родных представили депутатам облдумы

Общество, 17:12 20 марта 2025

Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

"Навигатор для участников специальной военной операции и членов их семей" представил юрист регионального отделения "Единой России" Андрей Щербинин депутатам Тюменской областной думы на заседании партийной фракции ЕР. Благодарность за большую и важную проделанную работу автору вручил руководитель фракции, первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

"В новом сборнике нормативно-правовых актов отражены и систематизированы меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, приложены образцы заявлений, даны ответы на самые часто задаваемые вопросы, связанные с СВО, в том числе те, с которыми граждане приходят на приемы к депутатам. Члены фракции "Единой России" будут пользоваться данным сборником”, - отметил он.

Напомним, издание "Навигатора" посвящено объявленному президентом Году защитника Отечества и направлено на помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Сборник ранее высоко оценил губернатор Тюменской области, член Высшего совета “Единой России” Александр Моор: "Этот справочник, в котором сконцентрирована актуальная информация и даны разъяснения, поможет участникам специальной военной операции и их близким найти ответы на многие вопросы, связанные с действующими мерами поддержки как в Тюменской области, так и в целом по стране".

Скачать "Навигатор для участников специальной военной операции и членов их семей" можно по ссылке. Жителям региона пока доступна PDF-версия справочника, но скоро она будет издана в печатном варианте, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

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# Андерй Артюхов , облдума , СВО , справочник

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