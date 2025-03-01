Тюменская молодежь получит больше возможностей для реализации инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У молодежи Тюменской области теперь будет больше возможностей получить господдержку на реализацию своих инициатив. Изменения в закон Тюменской области о молодежной политике внесли депутаты областной думы на очередном заседании 20 марта 2025 года.

Законопроектом предлагается корректировка основных направлений молодежной политики. Одно из ключевых направлений - патриотическое и духовно-нравственное воспитание, которое ориентировано на приоритеты государства - традиционные российские ценности, уважение к семье, сохранение исторической правды, патриотизм. В законе обозначены также защита прав и законных интересов молодежи, создание условий для ответственного родительства среди молодежи.

Кроме того, в 2025 году в рамках национального проекта "Молодежь и дети" в регионе приступят к разработке механизмов инициативного бюджетирования в сфере молодежной политики.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик обратила внимание на то, что органы исполнительной власти получают дополнительные полномочия инициативно развивать те направления, либо те точки приложения сил, которые будет требовать ситуация.

"И что очень важно – это не только вопрос духовно-нравственных ценностей и патриотики. Это еще и вопрос содействия занятости молодежи, вопрос поддержки ее инициатив, в том числе на законодательном уровне, - подчеркнула она. - Мне кажется, все, что мы сегодня примем должно способствовать более целеустремленной и правильно выстроенной политике в части молодежи. И это будет давать свой эффект. Потому что, когда мы имеем такое четкое целеполагание и возможный инструментарий – это всегда срабатывает на эффективность действий не только органов власти. Это будет способствовать и развитию предпринимательства, и культуры, и других инициатив".