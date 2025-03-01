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Григорий Григорьев: "Боевой кадровый резерв" поможет создать новую элиту в Тюменской области

Общество, 17:21 26 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Идею создания в Тюменской области проекта "Боевой кадровый резерв", аналога федерального "Времени героев" полностью поддержал председатель "Союза десантников" Тюменской области Григорий Григорьев.

Он считает, что ребята, которые вернулись со специальной военной операции, нацелены на справедливость и решение насущных вопросов на уровне региона, связанных с социально-бытовым обустройством.

Кроме того, он отметил, что областной проект дает возможность подняться на социальном лифте и самореализоваться не только ветеранам с высшим образованием, но и со средним профессиональным.

"Думаю, что имеет смысл расширить социальную базу – привлечь ветеранов Афганистана, Северного Кавказа, Сирии. Людей, которые уже имеют опыт и управленческой работы, и деятельности в общественных организациях. Это станет подспорьем ребятам, которые вернулись со спецоперации и пока имеют небольшой опыт работы в структуре органов власти и системе общественных организаций", - пояснил он.

Инициатива губернатора Тюменской области Александра Моора поможет создать новую элиту на региональном уровне из ветеранов боевых действий, считает Григорий Григорьев. И напомнил ветеранам и участникам СВО, что подать заявку на участие в программе "Боевой кадровый резерв" необходимо до 30 марта.

Узнать подробности можно на сайте проекта боевойкадровыйрезерв72.рф. Дополнительные вопросы предлагается отправить на специальную электронную почту: bkrezerv@72to.ru.

Инна Кондрашкина

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# ветераны , ветераны СВО

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