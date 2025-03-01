  • 30 марта 202530.03.2025воскресенье
  • USD83,6813
    EUR89,6553
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер южный

Тюменцы стали больше тратиться на непродовольственные товары

Экономика, 14:31 30 марта 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

53 млрд 733,7 млн руб. потратили в январе 2025 года жители Тюменской области. По данным Тюменьстата, основная часть покупок приходится на непродовольственные товары.

Жители отдали за них 27 млрд 688,7 млн руб., что на 3,3% больше, чем в январе 2024 года. С учетом численности населения в среднем каждый потратил 17 тыс. 127,7 руб. За продукты, напитки и табачные изделия граждане заплатили 23 млрд 932,1 руб.

Расходы на жителя составили 13 тыс. 803,9 руб., пишет Вслух.ру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# покупки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:31 30.03.2025Тюменцы стали больше тратиться на непродовольственные товары
13:54 28.03.2025Более 18,8 тыс. вакансий предлагают работодатели в Тюменской области
12:48 28.03.2025В Тюмени стартовала ежегодная стратегическая сессия участников Нефтегазового кластера
11:53 28.03.2025Делегация Нижегородской области продолжает работу в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора