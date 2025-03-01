Тюменцы стали больше тратиться на непродовольственные товары
53 млрд 733,7 млн руб. потратили в январе 2025 года жители Тюменской области. По данным Тюменьстата, основная часть покупок приходится на непродовольственные товары.
Жители отдали за них 27 млрд 688,7 млн руб., что на 3,3% больше, чем в январе 2024 года. С учетом численности населения в среднем каждый потратил 17 тыс. 127,7 руб. За продукты, напитки и табачные изделия граждане заплатили 23 млрд 932,1 руб.
Расходы на жителя составили 13 тыс. 803,9 руб., пишет Вслух.ру.