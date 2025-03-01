Тюменских школьников приглашают принять участие во Всероссийской акции "Музыка на все времена"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях в рамках всероссийской акции "Музыка на все времена". Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций: "Инструментальное творчество", "Вокал", "Хореография", "Изобразительное творчество" и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Всероссийская акция "Музыка на все времена", посвященная 185-летию со дня рождения величайшего русского композитора Петра Чайковского, пройдет 25 марта – 15 апреля 2025 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников".

Творчество Петра Ильича Чайковского – это вершина мировой музыкальной культуры. Его произведения, такие как балеты "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и "Спящая красавица", стали символами классического искусства, а симфонии и оперы завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру.

"Знакомство детей с произведениями великого композитора расширяет кругозор, обогащает их духовный мир и формирует уважение к культурному наследию России", - отмечено в сообщении организаторов.

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства России, выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Проект "Культура для школьников" реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.