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В Тюменской области проведут девять заседаний женских клубов за март

Общество, 14:12 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять заседаний женских клубов проведут в Тюменской области за март. Специалисты кадрового центра "Работы России" расскажут о возможностях трудоустройства и развития собственного дела.

Как сообщает департамент труда и занятости Тюменской области, 24 марта в с. Сорокино обсудят тему "От идеи до воплощения", 25 марта в с. Нижняя Тавда - "Женщина и бизнес", в Ялуторовске - "Как сменить сферу деятельности", в Тюмени - "Ищу работу", 26 марта в с. Армизонском - "Как найти работу в сельской местности", 27 марта в с. Омутинском - 27 марта "Бизнес-woman".

Сразу три заседания клуба намечены на 31 марта: в с. Аромашево расскажут про "Самоопределение в профессии, открытие собственного дела", в с. Казанском - "Мама-предприниматель", в с. Абатском - "Трудности в трудоустройстве женщин, освободившихся из УИН".

Дополнительную информацию предоставят в местных отделениях Кадрового центра "Работа России".

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