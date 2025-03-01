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Парк Победы благоустроят в селе Ишимского района

Общество, 16:46 21 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Парк Победы благоустроят в селе Ишимского района в 2026 г. Предложение создать такую территорию в Неволинском сельском поселении заявили активные жители. Уже идет общественное обсуждение проекта.

"Примечательно, что идея благоустройства территории вокруг памятника воинам, которые погибли в Великой Отечественной войне, возникла именно в год 80-летия Победы. Я уверен, что благодаря этой инициативе будет создано удобное и красивое место для отдыха. Оно станет символом памяти о наших земляках-героях", - рассказал в своем Telegram-канале глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

По его словам, уже есть реализованный пример такой инициативы. В селе Равнец год назад благоустроили сквер также по предложению местных жителей.

из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева

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# благоустройство , Ишимский район , Сергей Ломовцев

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