Парк Победы благоустроят в селе Ишимского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Парк Победы благоустроят в селе Ишимского района в 2026 г. Предложение создать такую территорию в Неволинском сельском поселении заявили активные жители. Уже идет общественное обсуждение проекта.

"Примечательно, что идея благоустройства территории вокруг памятника воинам, которые погибли в Великой Отечественной войне, возникла именно в год 80-летия Победы. Я уверен, что благодаря этой инициативе будет создано удобное и красивое место для отдыха. Оно станет символом памяти о наших земляках-героях", - рассказал в своем Telegram-канале глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

По его словам, уже есть реализованный пример такой инициативы. В селе Равнец год назад благоустроили сквер также по предложению местных жителей.