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В тюменском "Роднике" пройдет Всероссийский фестиваль #ЛюдиКакЛюди

Общество, 14:21 23 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди пройдет в на площадке центра комплексной реабилитации "Родник" в Тюмени 2 апреля. Он состоится в рамках недели распространения информации об аутизме в 70 регионах страны.

"В этом году мы решили стать региональной площадкой Всероссийского фестиваля, чтобы создать особую атмосферу диалога и творчества, где люди с особенностями развития будут находиться на своей территории, открыто выражать себя и находить опору в сообществе", — сказала руководитель центра комплексной реабилитации "Родник" Елена Шмакова.

Фестиваль объединит профессионалов из разных сфер: специалистов по реабилитации, педагогов, представителей некоммерческих организаций, семей, воспитывающих детей с РАС, и просто неравнодушных к проблемам людей с аутизмом граждан.

Участников ждут: выставка организаций, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, творческие мастер-классы, игровые площадки и другое.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Желающим предоставят трансфер от Областной библиотеки.

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# центр Родник

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