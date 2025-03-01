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Тюменцам с ОВЗ помогают подготовиться к Тотальному диктанту

Общество, 16:16 24 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовка к Тотальному диктанту-2025 для тюменцев с ОВЗ проходит на базе Специальной библиотеки для слепых. Ее проводят специалисты Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ и волонтеры ТюмГУ.

По информации Управления стратегических коммуникаций вуза, участники повторят правила правописания и пунктуации, чтобы успешно написать диктант 5 апреля. Их ждут пробные диктанты по произведениям автора этого года Марины Москвиной, что поможет глубже проникнуть в авторский стиль.

"Наш проект помогает не только объединить любителей русского языка и повысить грамотность, но и способствует развитию важных социальных навыков: взаимопомощь, толерантность и уважение к многообразию. Студенты-волонтёры, а в основном это будущие педагоги, приобретают ценный опыт работы в гетерогенной среде, становясь более открытыми и готовыми к вызовам современного мира", — подчеркнула куратор проекта, социальный педагог, методист РУМЦ ТюмГУ Василиса Дмитракова.

Проект реализуется в рамках совместной инициативы РУМЦ ТюмГУ и Специальной библиотеки для слепых с 2018 года. За это время специалистами РУМЦ и волонтерами ТюмГУ проведено 24 подготовительных занятия. В образовательной акции "Тотальный диктант" приняли участие 282 человека, среди которых было 148 человек с инвалидностью. На базе Специальной библиотеки диктант написали 111 человек.

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# Тотальный диктант , ТюмГУ

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