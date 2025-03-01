34 многодетные мамы Тюменской области включились в проект "Мамы в деле"

Фото: Игорь Рябов, организаторы проекта "Мамы в деле" | Фото: Фото: Игорь Рябов, организаторы проекта "Мамы в деле" | Фото:

Презентация социального проекта для многодетных мам "Мамы в деле" состоялась в Тюмени на базе Областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева. Автором инициативы выступила председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детства и материнства, председатель региональной общественной организации многодетных мам "Юнона" Ольга Кийко. Уже на старте проект нашел широкую поддержку, сообщают организаторы.

Его важность отметили координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Алексей Салмин, готовность обеспечить всестороннюю поддержку выразила руководитель центра "Мой бизнес" Ильяна Багишева и Сбербанк в лице руководителя направления GR-проектов Наталья Рыбалкина.

Фото: Игорь Рябов, организаторы проекта "Мамы в деле" Фото: Игорь Рябов, организаторы проекта "Мамы в деле"

Задач у проекта, по словам председателя профильной комиссии Общественной палаты Тюменской области, руководителя региональной общественной организации "Юнона" Ольги Кийко, много.

"Во-первых, конечно, образовательная. Важно дать мамам максимум информации об имеющихся в регионе возможностях. Представить опыт тех мам, у которых уже всё получилось. Отдельная задача — психологическая. Помочь мамам преодолеть внутренние барьеры, страхи, побороть перфекционизм, укрепить мотивацию и самооценку", - сообщила она.

Фото: Наталья Рыбалкина, организаторы проекта "Мамы в деле" Фото: Наталья Рыбалкина, организаторы проекта "Мамы в деле"

Проект стартовал с личной встречи участниц. На нетворкинге для многодетных мам все участницы почувствовали себя частью большого, понимающего и принимающего сообщества.

Далее проект будет реализовываться в режиме онлайн. С мамами-предпринимателями станут работать психолог, нутрициолог, специалист по коротким видеороликам, СММ – специалист, фотограф, успешные мамы имеющие действующий бизнес, специалисты центра "Мой бизнес".