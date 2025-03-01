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Тюменцев приглашают принять участие в общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"

Общество, 17:45 24 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" проводит Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с 24 марта по 4 апреля . Ежегодное мероприятие направлено на привлечение граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, а также повышение информированности общества о возможностях лечения и реабилитации наркозависимых лиц, сообщается на официальном сайте Управления МВД по Тюменской области.

"Если вы стали свидетелями фактов незаконного распространения наркотиков, не пытайтесь самостоятельно их пресекать. Следует сообщить о них в полицию по телефону "102" или по телефонам доверия, номера которых можно уточнить на официальных сайтах территориальных органов внутренних дел или интернет-порталах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Акция пройдет во всех регионах России в тесном взаимодействии с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. МВД России призывает не оставаться в стороне, присоединиться к акции "Сообщи, где торгуют смертью" и внести свой вклад в противодействие наркопреступности.

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# акция , наркотики , УМВД России по Тюменской области

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