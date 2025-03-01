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В Тюмени перезапустят программу дополнительного профобразования

Общество, 13:09 25 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй набор на образовательную программу "PRO ДПО|Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования: современные подходы и технологии" запускает команда Центра "Открытый UTMN" и офиса трансформации. Первый курс получил высокую оценку среди участников, пишет управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Новая программа включает в себя обновленные методики и формы работы, а также углубленный материал по двум трекам: эксперт и продюсер. За 10 недель преподаватели смогут понять, как монетизировать свою экспертизу и создавать качественные и востребованные программы дополнительного образования. Участников также ждут практические инструменты и экспертная поддержка. Особый акцент сделан на продвижение программ ДПО, что позволит не только освоить новые знания в области проектирования, но и продвинуть готовый образовательный продукт на рынке.

Обучение запланировано в командном формате (от 2 до 4 человек), однако пройти курс индивидуально также возможно.

Стартует проект с 7 апреля. Регистрация открыта по ссылке.

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# дополнительное образование , курсы , ТюмГУ

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