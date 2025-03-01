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Ледовая переправа Тобольск - Бекерево закрывается с 28 марта

Общество, 14:59 25 марта 2025

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Ледовая переправа Тобольск - Бекерево закрывается для всех видов наземного транспорта с 28 марта, сообщил глава Тобольска петр Вагин в своих соцсетях.

До запуска парома перевозить людей будут два судна на воздушной подушке, они уже доставлены в город. Вместимость каждого - 12 человек, включая капитана, грузовместимость - до тонны.

"Они уже на дежурстве и готовы обеспечить перевозки продуктов, помощь службам и пассажирские перевозки во время ледохода. Безопасность – превыше всего!", - подчеркнул Петр Вагин.

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# ледовая переправа , Петр Вагин , Тобольск

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