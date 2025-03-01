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Жителей Тюменской области предупредили об опасности льда весной

Общество, 18:18 25 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выходить на лед опасно, предупреждают спасатели жителей Тюменской области. С наступлением тепла они напоминают об основных правилах поведения у водоема.

Под действием солнечных лучей лед подтаивает. Еще более разрушительное действие оказывает на него усиливающееся весной течение воды, которое подтачивает его снизу. Передвижение по такой поверхности связано с большой опасностью. Специалисты отмечают, что весенний лед резко отличается от осеннего или зимнего. Он не трещит под тяжестью человека, а проваливается, превращаясь в ледяную кашу.

"Уже сейчас выходить на лед опасно, какой бы он толщины ни был. С повышением температуры воздуха его структура меняется. Если вы провалились под лед, стоит развернуться в сторону, откуда пришли. Считается, что если он выдержал вас, когда по нему шли, то выдержит и на обратном пути. Главное, не терять время, поскольку с каждой секундой вода пропитывает одежду, она становится тяжелой и будет тянуть вниз. Нужно попытаться выкинуть, как можно дальше руку и выкатиться на лед. После это необходимо прокатиться некоторое расстояние, потом подняться и обратиться за помощью", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник поисково — спасательного отряда и водолазный специалист Павел Ступник.

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Родителей просят уделять особое внимание безопасности детей во время интенсивного таяния льда. Кроме того, сейчас юные горожане находятся на каникулах и много времени проводят на улице.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов призывает взрослых не позволять детям находиться у водоемов.

"Уважаемые взрослые, лед на реках и озерах становится тонким, но он как магнит манит к себе ребятишек. Я прошу вас быть очень бдительными и не оставлять детей одних возле водоемов. Вода — это стихия. Ребенок не всегда может оценить степень опасности, поэтому именно мы, взрослые, должны обеспечить им право на жизнь и здоровье", — сказал он.

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В рамках Всероссийской акции "Мои безопасные каникулы" в Тюмени 25 марта состоялось занятие по теме "Безопасность на водных объектах в весенний период". Сотрудники тюменской областной службы экстренного реагирования показали, какие действия нужно предпринять, если человек оказался в холодной воде.

"Если нет подручных средств, нужно опуститься на лед, подползти к потерпевшему и подать ему одну руку. Второй рукой спасающий помогает себе сам. Нельзя подавать две руки, потому что человек может стащить в полынью. Потом нужно прокатиться на безопасное место, где толщина льда больше. Только после этого можно подняться и уйти", — добавил Павел Ступник.

В спасении провалившихся под лед могут помочь палки, куртки. Спасатели продемонстрировали применение доски с петлями. За них может держаться ослабевший человек.

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Видеоролик с рекомендациями опубликован в сообществах ГКУ ТО "ТОСЭР" и МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# безопасность , лед , МЧС , ТОСЭР

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