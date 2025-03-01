  • 26 марта 202526.03.2025среда
  • USD84,1930
    EUR92,3409
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер южный

Тюменку ждёт суд за попытку подкупить инспектора ДПС

Происшествия, 13:20 26 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дать взятку сотруднику ДПС в размере 14 тыс. рублей попыталась жительница Тюмени. Она в состоянии алкогольного опьянения совершила ДТП на пересечении улиц Мелиораторов и Щербакова 2 февраля.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, чтобы избежать ответственности, женщина в в салоне служебного автомобиля попыталась передать деньги автоинспектору.

В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ в отношении обвиняемой завершено. Собрана доказательственная база и дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# взятка , следователи , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 26.03.2025В Сургуте таможенники изъяли полмиллиона незадекларированных рублей с начала года
13:20 26.03.2025Тюменку ждёт суд за попытку подкупить инспектора ДПС
19:13 25.03.2025Крупную партию прекурсоров наркотических средств обнаружили в Тюменской области
16:05 25.03.2025В Тюмени задержали мужчину за кражу денег у пассажиров поездов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора