Тюменку ждёт суд за попытку подкупить инспектора ДПС
Дать взятку сотруднику ДПС в размере 14 тыс. рублей попыталась жительница Тюмени. Она в состоянии алкогольного опьянения совершила ДТП на пересечении улиц Мелиораторов и Щербакова 2 февраля.
Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, чтобы избежать ответственности, женщина в в салоне служебного автомобиля попыталась передать деньги автоинспектору.
В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ в отношении обвиняемой завершено. Собрана доказательственная база и дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.