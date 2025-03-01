Тюменские педагоги обменялись опытом патриотической работы в школах

| Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова | Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова

Позитивные практики патриотической работы в школах и детских садах представили педагоги Тюмени на встрече "Здесь Родины моей начало…", посвященной 80-летию Победы, в Штабе общественной поддержки "Единой России".

По словам председателя общественного совета партпроекта "Новая школа" в Тюменской области Екатерины Вешкурцевой, учителя и воспитатели формируют нравственные качества детей в том числе посредством литературы. Так, педагог детского сада № 176 Светлана Баландюк предлагает знакомить детей с духовно-нравственными ценностями на основе сказки Петра Ершова "Конёк-Горбунок".

Методиками, основанными на региональном компоненте, поделилась учитель русского языка и литературы гимназии № 49, победитель в Тюменской области Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования-2024" Марина Лапухина.

Заместитель директора информационно-методического центра Тюмени Антонина Сидорова, которая сама пишет для детей добрые книги, тоже подчеркивает важнейшую роль литературы в воспитании. "Сына она вырастила патриотом — с 2023 года он выполняет свой долг на СВО", - рассказал по итогам встречи первый заместитель председателя Тюменской областной думы, региональный координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов в своих соцсетях.

Он также подчеркнул, как важно прививать детям любовь к Отечеству, к истории родного края и страны, богатому культурному наследию, и роль воспитателей и учителей здесь трудно переоценить.

В завершение Андрей Артюхов вручил благодарности и подарки педагогам за активное участие в реализации партпроекта ЕР "Новая школа".