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Тюменские педагоги обменялись опытом патриотической работы в школах

Общество, 17:34 26 марта 2025

ТГ-канал Андрея Артюхова | Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова

Позитивные практики патриотической работы в школах и детских садах представили педагоги Тюмени на встрече "Здесь Родины моей начало…", посвященной 80-летию Победы, в Штабе общественной поддержки "Единой России".

По словам председателя общественного совета партпроекта "Новая школа" в Тюменской области Екатерины Вешкурцевой, учителя и воспитатели формируют нравственные качества детей в том числе посредством литературы. Так, педагог детского сада № 176 Светлана Баландюк предлагает знакомить детей с духовно-нравственными ценностями на основе сказки Петра Ершова "Конёк-Горбунок".

Методиками, основанными на региональном компоненте, поделилась учитель русского языка и литературы гимназии № 49, победитель в Тюменской области Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования-2024" Марина Лапухина.

Заместитель директора информационно-методического центра Тюмени Антонина Сидорова, которая сама пишет для детей добрые книги, тоже подчеркивает важнейшую роль литературы в воспитании. "Сына она вырастила патриотом — с 2023 года он выполняет свой долг на СВО", - рассказал по итогам встречи первый заместитель председателя Тюменской областной думы, региональный координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов в своих соцсетях.

Он также подчеркнул, как важно прививать детям любовь к Отечеству, к истории родного края и страны, богатому культурному наследию, и роль воспитателей и учителей здесь трудно переоценить.

В завершение Андрей Артюхов вручил благодарности и подарки педагогам за активное участие в реализации партпроекта ЕР "Новая школа".

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# Андрей Артюхов , патриотизм , патриотическое воспитание , педагоги , Штаб общественной поддержки

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