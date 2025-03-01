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Тюменским хирургам удалось сохранить руку участнику СВО

Губернатор, 14:48 26 марта 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Горжусь нашими врачами, они ежедневно подтверждают свое мастерство, которое порой гранит с волшебством. Хирурги Областной больницы № 1 сохранили руку участнику СВО, получившему серьезное ранение.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

Как рассказал глава региона, доброволец из Ишима с позывным "Шмель", отец троих детей, при выполнении боевого задания не заметил замаскированную вражескую мину. В результате взрыва он едва не потерял руку, потребовалось экстренное медицинское вмешательство.

В военном госпитале ему провели несколько открытых операций, однако оставался риск лишиться руки. Конечность потеряла подвижность, боец даже не мог удержать мобильный телефон.

Уже в Тюмени он был госпитализирован в Областную клиническую больницу № 1. Тюменские хирурги стали последней надеждой. Они провели сложнейшую эндоваскулярную операцию – когда весь инструмент проводится внутри сосудов. Это очень рискованная процедура, поскольку плечевая артерия не прощает даже малейших ошибок.

Благодаря профессионализму тюменских врачей и технической готовности клиники к сверхсложным операциям руку удалось сохранить, и ее подвижность была полностью восстановлена. Сейчас здоровью бойца ничего не угрожает, недавно он выписался из больницы и вернулся к семье.

"Мы и дальше продолжим развивать высокотехнологичную медицинскую помощь в Тюменской области. Делаем все, чтобы жизнь и здоровье наших земляков оставались на высоком уровне", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , здравоохранение , ОКБ № 1

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