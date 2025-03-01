Мария Шукшина стала председателем жюри конкурса на фестивале кино в Тобольске

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Председателем жюри полнометражного конкурса на четвертом фестивале современного и актуального кино "Алафейская гора" в Тобольске стала заслуженная артистка России Мария Шукшина. Фестиваль пройдет с 4 по 9 апреля. Генеральным партнером выступает компания СИБУР в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

В рамках фестиваля состоятся конкурс полнометражных и короткометражных фильмов, специальные мероприятия – внеконкурсные показы современного кино, спектакли, концертные программы.

В конкурсных программах участвуют девять полнометражных фильмов и 14 короткометражных фильмов. Каждый из конкурсов оценивает свое жюри. Члены жюри – продюсер, руководитель фестивальных проектов молодежного центра Союза кинематографистов России Антон Симухин и режиссер, сценарист, педагог Илья Северов.

В этом году впервые партнером фестиваля станет "Кино-Театр.ру". На церемонии закрытия фестиваля в короткометражном конкурсе также будет вручен специальный приз "Кино-Театр.ру" – онлайн-премьера фильма-участника фестиваля на их ресурсах. В короткометражном конкурсе будут участвовать 14 фильмов.

Короткометражное жюри возглавит режиссер Павел Мирзоев. С ним в жюри будут работать продюсер, главный редактор "Кино-Театр.ру" Жан Просянов и продюсер Елена Калинина.

Президент фестиваля "Алафейская гора", продюсер Сергей Новожилов отметил, что фестиваль современного и актуального кино неслучайно проходит в Тобольске. "С одной стороны – это город с многовековой историей, историческая столица Сибири, с другой – современное активно развивающееся культурное пространство Сибири, которое привлекает к себе туристов и зрителей со всей России. Мы надеемся, что фестиваль "Алафейская гора" станет еще одним ярким событием, подчеркивающим статус Тобольска как культурной столицы региона".

Площадками фестиваля станут Тобольский драматический театр им. П.П.Ершова, кинотеатр "КиноРио", ДК "Синтез", образовательное пространство "Кванториум".

"Компания СИБУР, правительство Тюменской области и администрация города вкладывают большие ресурсы в развитие туристического и культурного ландшафта Тобольска – это программа развития городской инфраструктуры "Тобольск настоящий", строительство и открытие аэропорта "Ремезов" и проекты "Сибирские сезоны в Тобольске", "Театр нации Fest", "Лето в Тобольском Кремле". Каждая активность вносит свой вклад. Так кинофестиваль "Алафейская гора" уже занял свое уверенное место в этой стратегической работе, так как имеет свой охват зрителя, привносит мир фестивального кино для жителей и туристов города", сказала директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО "Запсибнефтехим" Елена Бельская.