На ул. Ленина и Челюскинцев в Тюмени временно прекратят движение с 30 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участки ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Первомайской) и ул. Челюскинцев (от ул. Ленина до ул. Республики) закроют для движения с 30 марта. Ограничения временные и связаны со вторым этапом капитального ремонта ул. Ленина, сообщает городская администрация.

На этот период на ул. Республики (от ул. Первомайской до ул. Семакова), ул. Кирова (от ул. Ленина до ул. Республики) и ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Герцена) будет организовано двустороннее движение. Автобусы № 6, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 17к, 18, 20, 24, 30, 32, 33, 34, 37, 37д, 43, 43к, 48, 54, 54д, 55, 62, 66, 68, 85, 99, 124, 135, 140, 141, 146, 149, 155, 156 пойдут в обход ремонтируемых участков, а на участке ул. Республики от ул. Первомайской до ул. Семакова рядом с Тюменской филармонией появится временный остановочный пункт.

Сейчас дорожники готовят необходимые предупреждающие знаки. Водителей просят учитывать изменения на дороге и заранее планировать свой маршрут.