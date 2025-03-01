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На ул. Ленина и Челюскинцев в Тюмени временно прекратят движение с 30 марта

Общество, 19:49 27 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участки ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Первомайской) и ул. Челюскинцев (от ул. Ленина до ул. Республики) закроют для движения с 30 марта. Ограничения временные и связаны со вторым этапом капитального ремонта ул. Ленина, сообщает городская администрация.

На этот период на ул. Республики (от ул. Первомайской до ул. Семакова), ул. Кирова (от ул. Ленина до ул. Республики) и ул. Дзержинского (от ул. Ленина до ул. Герцена) будет организовано двустороннее движение. Автобусы № 6, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 17к, 18, 20, 24, 30, 32, 33, 34, 37, 37д, 43, 43к, 48, 54, 54д, 55, 62, 66, 68, 85, 99, 124, 135, 140, 141, 146, 149, 155, 156 пойдут в обход ремонтируемых участков, а на участке ул. Республики от ул. Первомайской до ул. Семакова рядом с Тюменской филармонией появится временный остановочный пункт.

Сейчас дорожники готовят необходимые предупреждающие знаки. Водителей просят учитывать изменения на дороге и заранее планировать свой маршрут.

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# дорожная сеть , дорожное движение , капитальный ремонт , общественный транспорт , остановки

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